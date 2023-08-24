Сила «Урагана»: российские артиллеристы уничтожили колонну ВСУ в Запорожской области

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Рита Миронова
Рита Миронова 451 0

Рогозин сообщил об уничтожении колонны ВСУ в Запорожской области

Сила «Урагана»: российские артиллеристы уничтожили колонну ВСУ в Запорожской области

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Огнем артиллерии противник был ликвидирован вместе с боевой техникой, в том числе подаренной друзьями с Запада.

Российские военнослужащие уничтожили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Как сообщил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, противника ликвидировали в районе деревни Орехово.

«Силами ВС РФ и третьего добровольческого отряда „Барс“ бригады „Царские волки“ этой ночью сожгли колонну ВСУ», — рассказал он ТАСС.

Противника обнаружили с помощью средств объективного контроля, после чего нанесли удар из ствольной артиллерии, а затем из РСЗО «Ураган». Вражеские боекомплекты сдетонировали и уничтожили всю технику вместе с личным составом.

«Колонна рассеяна. Противник проводит эвакуацию оставшихся в живых военнослужащих», — добавил Рогозин.

Накануне сообщалось, что на запорожском направлении последний резерв ВСУ несет серьезные потери. О настоящих потерях на фронте украинские власти умалчивают.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Решение главы РФ было вызвано тем, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что 82-я бригада ВСУ терпит неудачи в зоне СВО.

Тема:
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