Два пункта временной дислокации ВСУ уничтожены в районе Григоровки и Уманского

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 73 0

Киевский режим продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Два пункта временной дислокации ВСУ уничтожены в районе Григоровки и Уманского

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Российские военные уничтожили два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Григоровки и Уманского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнил начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев, по целям был нанесен артиллерийский удар. В результате, помимо пунктов дислокации, уничтожены два склада боеприпасов.

«Также уничтожены пикапы с украинскими диверсантами в Дзержинске, Авдеевке, плавсредство, боевая бронемашина и позиция гранатомета СПГ», — добавил Астафьев.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из штабов ВСУ при огневом налете был поражен под Красным Лиманом.

Тема:
Спецоперация
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