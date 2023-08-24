Путин выразил соболезнования погибшим при крушении самолета Пригожина

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Денис Птицын
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Глава государства прокомментировал ЧП в Тверской области.

Путин выразил соболезнования погибшим при крушении самолета Пригожина

Фото: Виталий Шустров / ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с врио ДНР Денисом Пушилиным затронул тему с крушением самолета в Тверской области.

«Прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших, это всегда трагедия», — сказал президент.

Он также добавил, что ЧВК «Вагнер» внес весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине, и их заслуги не будут забыты.

Первые тревожные известия о возможном ЧП с участием олигарха появились еще вечером, 23 августа. Личность всех погибших не подтверждена. Тела привезли в морг Тверской области для экспертизы. Росавиация ранее сообщала, что на рейс были зарегистрированы Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

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Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским. Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия. Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело.

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