«Легкого полета»: убитые горем жены рассказали о последнем дне погибших пилотов

Жена второго пилота Каримова вечером общалась с любимым, а сегодня его уже нет в живых.

Под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer, на борту которого находились десять человек. Все они погибли. По данным Росавиации, среди пассажиров числится бизнесмен Евгений Пригожин, его соратник Валерий Чекалов и сам командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Погибли и члены экипажа самолета. Предположительно, среди них: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

5-tv.ru связался с женой погибшего пилота Левшина. По ее словам, у мужа было больше трех тысяч полетных часов, на бизнес-авиации он работал уже более семи лет.

«Он был дома, вчера только уехал на смену. <…> У них вахтовых метод. Он 30 дней работал, 15 был дома. Пришел его день, он уехал на работу. С нами связалась авиакомпания, принесла свои соболезнования», — рассказала вдова Левшина.

Семья проживала в столице Черноземья — Воронеже. На своей странице в социальной сети супруга разместила прощальный пост.

«Наш папуля. Долгого и легкого тебе полета», — написала трогательно она.

Фото, видео: Reuters / Marina Lystseva; ВКонтакте / Анастасия Каримова / id56626885; 5-tv.ru

Кроме того, на связь вышла супруга второго пилота Каримова, которая не смогла сдержать слез и долго говорить с журналистом 5-tv.ru. По ее словам последний раз она общалась с любимым в полшестого вечера, менее, чем за час до злополучного рейса, а сегодня его уже нет в живых.

«Вечером», — вкратце ответила убитая горем жена Каримова.

Первые тревожные известия о ЧП с участием олигарха появились 23 августа. Борт, зарегистрированный на Евгения Пригожина, летел из столичного аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург в аэропорт Пулково. Поисковики нашли обломки самолета Embraer Legacy на въезде в поселок Куженкино в Тверской области. Фрагменты разрушенной конструкции разбросало на несколько километров от места падения.

Чтобы опознать все тела, по словам специалистов, потребуется генетическая экспертиза. Специальная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиакатастрофы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как летевшие на разбившемся судне связаны с Пригожиным.