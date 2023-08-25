Крыло самолета Пригожина достали из реки Лодыженка в Тверской области
Ранее часть джета нашли в трех километрах от места крушения.
Фото, видео: 5-tv.ru
Крыло самолета владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина достали из реки Лодыженка недалеко от ж/д станции, где ранее нашли хвостовую часть. Кадры найденной части воздушного судна появились в распоряжении 5-tv.ru.
Крыло самолета Пригожина достали из реки Лодыженка в Тверской области.
Фрагменты разрушенной конструкции разбросало на несколько километров от места падения. Частный самолет упал в Тверской области с десятью людьми на борту.
Первые известия о крушении самолета Евгения Пригожина появились вечером 23 августа. Личность всех погибших не подтверждена, их тела находятся в морге Тверской области на экспертизе. Росавиация ранее сообщала, что на рейс были зарегистрированы Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.
Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским. Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин выразил соболезнования погибшим при крушении самолета Пригожина.
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