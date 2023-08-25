Опубликованы проекты ЕГЭ на 2024 год с изменениями в ряде предметов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 51 0

ФИПИ опубликовал проекты ЕГЭ на 2024 год с изменениями в ряде предметов

Опубликованы проекты ЕГЭ на 2024 год с изменениями в ряде предметов

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Тема:
ЕГЭ

Что ждет выпускников в следующем году?

Проекты ЕГЭ на 2024 год официально опубликованы, ожидаются изменения в ряде школьных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

По информации ведомства, без изменений пройдут только экзамены по химии и базовой математике.

«Все изменения в контрольно-измерительные материалы (КИМ), в том числе включение новых заданий, направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применения умений и навыков анализа различной информации, решения практических задач, развернутого объяснения, аргументации», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что а России предложили давать работающим родителям выходной в День знаний, чтобы они могли отвести ребят в школу.

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