Опубликованы проекты ЕГЭ на 2024 год с изменениями в ряде предметов

ФИПИ опубликовал проекты ЕГЭ на 2024 год с изменениями в ряде предметов
Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov
Что ждет выпускников в следующем году?
Проекты ЕГЭ на 2024 год официально опубликованы, ожидаются изменения в ряде школьных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
По информации ведомства, без изменений пройдут только экзамены по химии и базовой математике.
«Все изменения в контрольно-измерительные материалы (КИМ), в том числе включение новых заданий, направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применения умений и навыков анализа различной информации, решения практических задач, развернутого объяснения, аргументации», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что а России предложили давать работающим родителям выходной в День знаний, чтобы они могли отвести ребят в школу.
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