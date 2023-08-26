МО РФ: уничтожен беспилотник над Истринским районом Московской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 86 0

Попытка киевского режима устроить атаку в очередной раз провалилась.

МО РФ: уничтожен беспилотник над Истринским районом Московской области

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Ночью 26 августа в 03:00 силами противовоздушной обороны (ПВО) успешно удалось сбить и уничтожить украинский беспилотник, который собирался идти в атаку над территорией Истринского района Московской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Очередная попытка киевского режима совершить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) не увенчалась успехом.

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