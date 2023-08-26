МО РФ: уничтожен беспилотник над Истринским районом Московской области
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Попытка киевского режима устроить атаку в очередной раз провалилась.
Фото: © РИА Новости
Ночью 26 августа в 03:00 силами противовоздушной обороны (ПВО) успешно удалось сбить и уничтожить украинский беспилотник, который собирался идти в атаку над территорией Истринского района Московской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Очередная попытка киевского режима совершить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) не увенчалась успехом.
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