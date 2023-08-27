«Выбиты стекла»: украинский БПЛА задел жилой дом в Курской области
Губернатор Курской области сообщил, что украинский попал в жилой дом
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
Украинские террористы не оставляют попыток нападения на мирных граждан.
Украина снова нанесла удар с помощью беспилотника. В этот раз пострадал многоквартирный дом в Курске на улице Карла Маркса. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на улице Карла Маркса», — написал губернатор.
Глава региона отметил, что никаких возгораний из-за атаки украинских боевиков не произошло. Также нет пострадавших, а на месте инцидента уже работают экстренные службы.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях.
- 27 авг
- Российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях
- 26 авг
- Губернатор Брянской области: сбитый системой ПВО украинский БПЛА упал в поле
- 26 авг
- Минобороны: система ПВО уничтожила украинский БПЛА в Брянской области
- 26 авг
- МО РФ: система ПВО уничтожила украинский дрон в Белгородской области
- 26 авг
- Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области
- 24 авг
- В ООН обеспокоены тем, что украинские дроны атакуют Россию
- 23 авг
- Два беспилотника уничтожены силами ПВО в Калужской области
- 23 авг
- Беспилотник ВСУ самолетного типа сбит над Белгородской областью
- 22 авг
- «Будет истекать кровью»: Захарова предрекла Европе жуткое будущее из-за недальновидной политики
- 22 авг
- Андрей Воробьев: взрывной волной при падении дрона выбиты окна в доме в Красногорске
Читайте также
100%
0.31 102.26
-0.21
Нашли ошибку?