«Выбиты стекла»: украинский БПЛА задел жилой дом в Курской области

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 619 0

Губернатор Курской области сообщил, что украинский попал в жилой дом

«Выбиты стекла»: украинский БПЛА задел жилой дом в Курской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Украинские террористы не оставляют попыток нападения на мирных граждан.

Украина снова нанесла удар с помощью беспилотника. В этот раз пострадал многоквартирный дом в Курске на улице Карла Маркса. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на улице Карла Маркса», — написал губернатор.

Глава региона отметил, что никаких возгораний из-за атаки украинских боевиков не произошло. Также нет пострадавших, а на месте инцидента уже работают экстренные службы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях.

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