Снайперы помогли бойцам РФ уничтожить боевиков ВСУ в зоне спецоперации

|
Рита Миронова
Рита Миронова 150 0

Пара снайперов ЗВО помогла уничтожить группу украинских военных

Снайперы помогли бойцам РФ уничтожить боевиков ВСУ в зоне спецоперации

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Работа велась в ночное время на расстоянии почти километра.

Пара снайперов из Западной группировки войск помогла российским военнослужащим ликвидировать противника на фронте. Так, один из них рассказал РИА Новости, как прошла ночная работа.

По словам собеседника, после обнаружения группы боевиков из десяти человек координаты передали артиллеристам. Снайперы, в свою очередь, оперативно ликвидировали наблюдателя противника, находясь примерно в 700 метрах от позиций украинских позиций.

«Особенно ночью нас радует, когда противник пользуется фонариками и сигаретами, где-то, может быть, свечи зажигает погреться или рассмотреть. Часто это происходит в больших группах, когда один из них включит фонарик — и вся группа будет сразу обнаружена, и мы наносим огневое поражение», — рассказал снайпер.

Спецоперация (СВО) по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский снайпер поразил два броневика и 20 боевиков ВСУ из винтовки.

Тема:
Спецоперация
28 авг
Десантники поразили живую силу и бронетехнику ВСУ в районе Клещеевки
28 авг
Польша доведена до отчаяния из-за беспрекословной поддержки Украины
28 авг
Весточка от родных: как бойцам доставляют на фронт посылки и письма
28 авг
ВС РФ уничтожили натовское орудие на краснолиманском направлении
28 авг
Как российский танк Т-80 громит бронетехнику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
28 авг
На Украине начали разбирать кассетные боеприпасы для вооружения БПЛА
28 авг
Назван срок начала использования Украиной F-16
28 авг
Монолит, Ласка, Леня: что известно об экипаже легендарного танка «Алеша»
27 авг
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек
27 авг
Зеленский исключил возможность переноса боев в РФ из-за риска потерять союзников
+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:01
ТОП-7 привычек, которые помогут привлечь в жизнь любовь
8:46
Не только Польша: стало известно, какая страна готовит вторжение на Украину
8:31
Могла умереть прямо на сцене: Гундарева едва дожила до 56 лет
8:17
Стало известно о попытках Турции и ООН возобновить зерновую сделку с Россией
8:08
Снайперы помогли бойцам РФ уничтожить боевиков ВСУ в зоне спецоперации
7:57
Балерина Образцова назвала Адырхаеву хранительницей традиций

Сейчас читают

Письмо в бутылке от мальчика из Крыма прибило к берегам Турции: для кого было послание
«Сложный день»: Рудковская сообщила о болезни Плющенко
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России