Российский снайпер поразил два броневика и 20 боевиков ВСУ из винтовки

Российский снайпер поразил две вражеские бронемашины и 20 военнослужащих ВСУ во время столкновения на украинском театре боевых действий. Об этом представитель холдинга «Высокоточные комплексы» сообщил РИА Новости на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023».

«Один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника <…> и в ходе огневого боя до 20 целей живой силы противника», — приводит слова собеседника агентство.

Для работы по вражеским целям солдат ВС РФ использовал крупнокалиберную винтовку ОСВ-96, которая является предшественницей новой модели — «Астарта». Уточняется, что снайперу удалось поразить врага на дистанции 1,7 километра.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские танки впервые получили комплекс защиты от FPV-дронов.