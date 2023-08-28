В Минобороны Украины признали успехи ВС РФ на купянском направлении
Резников назвал сложной ситуацию на этом участке фронта.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что российские силы имеют успех на купянском направлении, пишет «РБК-Украина».
«Это логический ход, отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали подразделения с юга и востока. <…> Россияне вроде бы немного там и продвигаются», — сказал он.
Резников также отметил, что ситуация на этом участке фронта «сложная», но «контролируемая».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что штурмовые отряды ВС РФ отбили опорный пункт на купянском направлении.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
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