В Минобороны Украины признали успехи ВС РФ на купянском направлении

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

Резников назвал сложной ситуацию на этом участке фронта.

В Минобороны Украины признали успехи ВС РФ на купянском направлении

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что российские силы имеют успех на купянском направлении, пишет «РБК-Украина».

«Это логический ход, отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали подразделения с юга и востока. <…> Россияне вроде бы немного там и продвигаются», — сказал он.

Резников также отметил, что ситуация на этом участке фронта «сложная», но «контролируемая».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что штурмовые отряды ВС РФ отбили опорный пункт на купянском направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

 

 

Тема:
Спецоперация
28 авг
В вузы Петербурга поступили 800 человек по квоте для участников СВО
28 авг
«Террористы остаются террористами»: стоит ли верить словам Зеленского о нежелании воевать в РФ
28 авг
Дом героев: бойцы армии России отражают атаки ВСУ на окраине Артемовска
28 авг
«Сразу ложиться»: Захарова ответила на призыв Новак сесть за стол переговоров
28 авг
Балицкий наградил журналистов «Известий» орденами «За заслуги перед Запорожской областью»
28 авг
«Проблема номер один»: на Западе раскрыли главную сложность в обучении боевиков ВСУ
28 авг
Держат фронт: район Марьинки стал одним из самых напряженных в зоне СВО
28 авг
«В сердце — праведный огонь»: тяжело раненый российский солдат прочитал стихи на позиции в зоне СВО
28 авг
Силы российских ПВО уничтожили три авиабомбы JDAM
28 авг
В Запорожской области выявили агентурную сеть СБУ, планировавшую теракты
+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.47
0.76 103.24
0.98
Кризис настигнет 4 знака зодиака: чем опасен ретроградный Уран с 29 авгус...

Последние новости

0:19
Минобороны: средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью еще один БПЛА
0:15
Стало известно, почему Украина спешит с проведением выборов президента
0:03
Изображение Крымского моста украсит обложку нового учебника по истории
23:52
Центробанк внес в реестр новую международную платежную систему
23:40
Кропотливая работа: как восстанавливали надвратные иконы на башнях Московского Кремля
23:27
В Минобороны Украины признали успехи ВС РФ на купянском направлении

Сейчас читают

Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт
Отправивший возлюбленной взрывчатку в коробке не согласился с обвинением
«Сложный день»: Рудковская сообщила о болезни Плющенко
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России