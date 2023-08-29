С почестями: вернувшийся домой экипаж танка «Алеша» представили Кожемяко

Члены экипажа танка «Алеша» встретились с губернатором Приморья Кожемякой
Фото, видео: Telegram / Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко/ kozhemiakoofficial; 5-tv.ru
Глава региона организовал душевную беседу с бойцами.
В Приморье триумфально встретили двух членов экипажа танка «Алеша», разгромивших колонну боевиков ВСУ на Запорожском направлении. Губернатор региона, Олег Кожемяково, поспешил лично пожать руки командиру-лейтенанту Александру Левакову и ефрейтору Илье Гаврилову, попутно подчеркнув их заслуги и отметив, что танкисты были «глазами» наших бойцов на поле боя.
В беседе с солдатами Кожемяко пожал руку каждому в отдельности, напомнив, что и Леваков, и Гаврилов попали на фронт по мобилизации и бок о бок сражались в рядах 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Именно они отразили атаку противника, поразив восемь целей.
Позже, уже при личной беседе, глава Приморья особо выделил заслуги Левакова, подчеркнув, что все последние годы смельчак праведно служит делу, а танкистом стал и вовсе недавно. В последние годы он работал шахтером, параллельно обучаясь на шахтера.
«Умение популярно объяснить ребятам, что нужно делать, в том числе, и стали ключом к успеху», — подчеркнул Кожемяко.
По итогам встречи оба солдата получили звание Героя Приморья и соответствующие награды.
Ранее 5-tv.ru писал о триумфальном возвращении в Якутию части экипажа «Алеши».
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