На малую родину в Якутию вернулся экипаж легендарного танка «Алеша»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 1 925 0

Два якутянина, механик-водитель Филипп Евсеев и наводчик-оператор Алексей Неустроев, получили звания Героев России.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

В Якутии встречают легендарных земляков — двух членов экипажа того самого танка «Алеша», разгромившего колонну боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Это механик-водитель Филипп-Евсеев и оператор-наводчик Алексей Неустроев. Теперь солдаты носят звания Героев России, но суть их не изменилась. Мужчины стесняются камер, скромно отвечают на вопросы журналистов, мечтают скорее оказаться дома в кругу семьи. Скоро им снова возвращаться на фронт.

Как рассказал Евсеев, обратно он отправится уже 14 сентября. Встретить его приехали родственники из разных уголков региона. Тетя Азиана Харлампьева так разволновалась, оказавшись перед камерой, что не смогла в полной мере описать свои чувства. На помощь пришла сестра Филиппа Любовь Слепцова. Сам же боец только и признался — устал от съемок и интервью, с нетерпением ждет тихой встречи с родными.

«Я приехала из села Казачьего Устьинского района, чтобы встретить и поддержать своего брата. Конечно, волновались, сопереживали всей большой семьей», — поделилась Любовь Слепцова.

29 июля о подвиге российских офицеров рассказали представители Минобороны РФ. Военнослужащие были представлены к наградам главой ведомства Сергеем Шойгу. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин также наградил мужественный экипаж танка «Алеша», вручив им звезды Героя ДНР.

Бойцы побывали в Кремле 24 августа, их лично приветствовал президент РФ Владимир Путин. Эти мужчины совершили невозможное — целая колонна вражеской техники была разбита одним российским танком. Как рассказывали бойцы главе государства, в том неравном бою было безопаснее бросить машину и уйти пешком, но приказ есть приказ. Военнослужащие блестяще его выполнили.

Ранее 5-tv.ru писал о прославленных офицерах, а также публиковал подробности их встречи с президентом.

Тема:
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