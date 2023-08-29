«Пыль пошла столбом»: ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Донецка

В результате один человек погиб и еще шестеро пострадали.

ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Донецка — один человек погиб и еще шестеро пострадали. Удары пришлись на Петровский и Киевский районы города.

«У нас было по Путиловской, а потом пошли сюда первые прилеты. <…> Первый снаряд пролетел дальше, но волна пошла. Второй прилетел сюда. Пыль пошла столбом», — говорит местная жительница Оксана.

Кроме того, ВСУ обстреляли еще несколько населенных пунктов в ДНР — поселок Минеральное и Горловку, где от разрыва снаряда пострадала женщина.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы российских ПВО уничтожили три авиабомбы JDAM.