Минобороны показало, как российский вертолет Ка-52 уничтожает бронетехнику ВСУ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 42 0

Экипаж с помощью управляемых ракет выполняет заход на цель и наносит удары.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Вертолет Ка-52 Вооруженных сил РФ успешно поразил украинскую технику на южнодонецком направлении. Кадры работы российской авиации показало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

На полученной записи видно, как вертолет выпускает высокоточные ракеты, которые отрабатывают прямо по целям ВСУ, спрятанным в высоких кустарниках. От пуска снаряда до попадания проходят считанные секунды.

В Минобороны уточнили, что две единицы украинской техники были ликвидированы вместе с вражескими экипажами.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России ракетным ударом уничтожила эшелон ВСУ с боеприпасами.

Тема:
Спецоперация
29 авг
Нарушат закон? Что известно о выборах на Украине во время военного положения
29 авг
Серая зона: Пушилин назвал самые горячие точки на фронтах ДНР
29 авг
Украинские националисты за три часа выпустили более 50 снарядов по Донецку
29 авг
В России разработали FPV-систему для уничтожения и перехвата беспилотников ВСУ
29 авг
Армия России ракетным ударом уничтожила эшелон ВСУ с боеприпасами
29 авг
Враг не пройдет: ожесточенные артиллерийские дуэли идут под Угледаром
29 авг
С почестями: вернувшийся домой экипаж танка «Алеша» представили Кожемяко
29 авг
В Италии заявили о невозможности мира, пока Зеленский — президент Украины
29 авг
Экс-советник главы Пентагона назвал истинную причину украинского конфликта
29 авг
Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в районе Клещеевки
+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.47
0.76 103.24
0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
«Переплюнуть их личную жизнь»: Стас Пьеха откровенно рассказал о бывших девушках
12:40
«Амбициозные планы»: в Кремле заявили о важности развития космической программы
12:35
«Брянская душегубка»: многодетная серийница годами убивала женщин и закапывала их рожденных малышей
12:28
Минобороны показало, как российский вертолет Ка-52 уничтожает бронетехнику ВСУ
12:15
Украина обиделась на Ватикан из-за России: во всем виноват Папа Римский
12:13
Нарушат закон? Что известно о выборах на Украине во время военного положения

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
Только по назначению: как изменятся правила продажи лекарств с 1 сентября
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России