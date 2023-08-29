Минобороны показало, как российский вертолет Ка-52 уничтожает бронетехнику ВСУ

Вертолет Ка-52 Вооруженных сил РФ успешно поразил украинскую технику на южнодонецком направлении. Кадры работы российской авиации показало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

На полученной записи видно, как вертолет выпускает высокоточные ракеты, которые отрабатывают прямо по целям ВСУ, спрятанным в высоких кустарниках. От пуска снаряда до попадания проходят считанные секунды.

В Минобороны уточнили, что две единицы украинской техники были ликвидированы вместе с вражескими экипажами.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России ракетным ударом уничтожила эшелон ВСУ с боеприпасами.