Минобороны показало, как российский вертолет Ка-52 уничтожает бронетехнику ВСУ
Экипаж с помощью управляемых ракет выполняет заход на цель и наносит удары.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Вертолет Ка-52 Вооруженных сил РФ успешно поразил украинскую технику на южнодонецком направлении. Кадры работы российской авиации показало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
На полученной записи видно, как вертолет выпускает высокоточные ракеты, которые отрабатывают прямо по целям ВСУ, спрятанным в высоких кустарниках. От пуска снаряда до попадания проходят считанные секунды.
В Минобороны уточнили, что две единицы украинской техники были ликвидированы вместе с вражескими экипажами.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия России ракетным ударом уничтожила эшелон ВСУ с боеприпасами.
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