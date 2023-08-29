Секретные документы обнаружили в замаскированном командном пункте ВСУ
Секретные документы обнаружили в замаскированном командном пункте ВСУ в ДНР
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Также внутри находился целый склад иностранного вооружения и боеприпасов.
Росгвардейцы обнаружили в ДНР хорошо замаскированный командный пункт украинских морпехов. Уходя, боевики ВСУ заминировали входы, но это не помешало нашим военным проникнуть внутрь.
Там они нашли не только личные вещи солдат, но и ценные документы. Также внутри командного пункта ВСУ находился целый склад иностранного вооружения и боеприпасов — в том числе польские гранатометы «Комар», автоматы и пулеметы, более тысячи патронов и около сотни мин и гранат.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы армии России отражают атаки ВСУ на окраине Артемовска.
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