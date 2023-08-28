Дом героев: бойцы армии России отражают атаки ВСУ на окраине Артемовска

Там каждое здание превращено в настоящую крепость.

ВМФ России нанес групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в нашем Минобороны.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтавской и Днепропетровской областях. На донецком направлении наши военные успешно отражают удары штурмовых групп ВСУ.

Ожесточенные бои идут в районе Клещеевки, не оставляют ВСУ и попыток атаковать Артемовск. Там каждое здание превращено в настоящую крепость — корреспондент «Известий» Станислав Григорьев покажет.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что район Марьинки стал один из самых напряженных в зоне СВО.