Дом героев: бойцы армии России отражают атаки ВСУ на окраине Артемовска
Бойцы армии России отражают атаки ВСУ на окраине Артемовска
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Там каждое здание превращено в настоящую крепость.
ВМФ России нанес групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в нашем Минобороны.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтавской и Днепропетровской областях. На донецком направлении наши военные успешно отражают удары штурмовых групп ВСУ.
Ожесточенные бои идут в районе Клещеевки, не оставляют ВСУ и попыток атаковать Артемовск. Там каждое здание превращено в настоящую крепость — корреспондент «Известий» Станислав Григорьев покажет.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что район Марьинки стал один из самых напряженных в зоне СВО.
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