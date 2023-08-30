Экипажи Ми-35 уничтожают опорные пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские силы продолжают громить противника.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Десантники оттачивают свои навыки

На кадрах показана подготовка подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в тыловом районе зоны проведения спецоперации.

Командиры подразделений проводят занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке с личным составом, вышедшим на восстановление боеспособности с передовой. Это делается для того, чтобы десантники за время отдыха в тыловом районе не растеряли своих боевых навыков.

Ударный вертолет Ми-35

Экипажи ударных вертолетов Ми-35М работают на всех участках фронта. На кадрах показана работа летчиков на краснолиманском направлении. В ходе выполнения боевых задач экипажи уничтожили опорный пункт украинских боевиков. Пуски ракет выполнялись на малой высоте при скорости около 300 километров в час.