Экипажи Ми-35 уничтожают опорные пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны: экипажи вертолетов Ми-35 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают громить противника.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Десантники оттачивают свои навыки
На кадрах показана подготовка подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в тыловом районе зоны проведения спецоперации.
Командиры подразделений проводят занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке с личным составом, вышедшим на восстановление боеспособности с передовой. Это делается для того, чтобы десантники за время отдыха в тыловом районе не растеряли своих боевых навыков.
Ударный вертолет Ми-35
Экипажи ударных вертолетов Ми-35М работают на всех участках фронта. На кадрах показана работа летчиков на краснолиманском направлении. В ходе выполнения боевых задач экипажи уничтожили опорный пункт украинских боевиков. Пуски ракет выполнялись на малой высоте при скорости около 300 километров в час.
- 30 авг
- Посольство России в США назвало новый пакет помощи Киеву верхом лицемерия
- 30 авг
- Российские десантники уничтожили дронами-камикадзе «Ланцет» орудия ВСУ
- 30 авг
- Экс-разведчик США Риттер: 47-я бригада ВСУ почти полностью уничтожена
- 30 авг
- Прямой наводкой: как российские бойцы громят боевиков ВСУ на артемовском направлении
- 30 авг
- В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт
- 30 авг
- «Был ошарашен»: гитарист группы «Звери» впервые раскрыл детали поездки в Донбасс
- 29 авг
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов
- 29 авг
- Глава Брянской области сообщил об ответных ударах ВС РФ по позициям ВСУ
- 29 авг
- Суд Москвы продлил арест экс-сотруднику генконсульства США
- 29 авг
- ВСУ атаковали беспилотниками Дом детского творчества в Запорожской области
Читайте также
88%
0.24 103.48
0.24
Нашли ошибку?