Истребитель Су-30 уничтожил украинский катер в районе острова Змеиный

Вражеское судно было ликвидировано в акватории Черного моря.
Фото: Рюмин Александр / ТАСС
Экипаж российского истребителя Су-30 уничтожил быстроходный военный катер ВСУ недалеко от острова Змеиный. Ситуацию прокомментировали в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеское судно было ликвидировано вместе с экипажем. О разрушениях не сообщается.
Минувшей ночью украинские террористы уже предпринимали попытку развернуть морской бой в акватории Черного моря. Самолет морской авиации ВС РФ уничтожил четыре катера ВСУ с вражеским десантом. Их численность составляла 50 человек.
22 августа российская авиации уничтожила еще одну надводную украинскую цель в районе газоперерабатывающих установок на Черном море. Огнем истребителя Су-30СМ ликвидирован был разведывательный катер.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что около Севастополя Черноморский флот отразил атаку вражеских беспилотников.
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