Губернатор Псковской области назвал сроки возобновления работы аэропорта

Экстренные службы воздушной гавани устраняют последствия ночной атаки украинских беспилотников.

Аэропорт в Пскове возобновит работу после ночной атаки беспилотников, предположительно, 31 августа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеобращении в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии. Соответственно, после завершения всех мероприятий аэропорт возобновит работу в штатном режиме. Рассчитываю, что это будет уже завтра. Сделаю для этого все необходимое», — сказал он.

Гражданская инфраструктура аэропорта, по словам Ведерникова, не пострадала.

Минувшей ночью сообщалось о взрывах в районе аэропорта в Пскове и о работе средств противовоздушной обороны по отражению атак беспилотников. Позднее МЧС сообщило о возгорании военно-транспортных самолетов ИЛ-76, к тушению которых привлекли 65 человек и 21 единицу техники. В то же время власти региона объявили об отмене всех рейсов из аэропорта Пскова 30 августа.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин был своевременно проинформирован об атаке беспилотных летательных аппаратов на Псков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поезда между Москвой и Псковом добавят дополнительные вагоны.