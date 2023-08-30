Губернатор Псковской области назвал сроки возобновления работы аэропорта
Губернатор Ведерников: псковский аэропорт может возобновить работу 31 августа
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
Экстренные службы воздушной гавани устраняют последствия ночной атаки украинских беспилотников.
Аэропорт в Пскове возобновит работу после ночной атаки беспилотников, предположительно, 31 августа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеобращении в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии. Соответственно, после завершения всех мероприятий аэропорт возобновит работу в штатном режиме. Рассчитываю, что это будет уже завтра. Сделаю для этого все необходимое», — сказал он.
Гражданская инфраструктура аэропорта, по словам Ведерникова, не пострадала.
Минувшей ночью сообщалось о взрывах в районе аэропорта в Пскове и о работе средств противовоздушной обороны по отражению атак беспилотников. Позднее МЧС сообщило о возгорании военно-транспортных самолетов ИЛ-76, к тушению которых привлекли 65 человек и 21 единицу техники. В то же время власти региона объявили об отмене всех рейсов из аэропорта Пскова 30 августа.
В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин был своевременно проинформирован об атаке беспилотных летательных аппаратов на Псков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поезда между Москвой и Псковом добавят дополнительные вагоны.
- 30 авг
- Украинский беспилотник сбили под Брянском, не дав произвести атаку
- 30 авг
- В Энергодаре женщина чудом выжила во время атаки беспилотников ВСУ
- 30 авг
- Около Севастополя Черноморский флот отразил атаку вражеских беспилотников
- 30 авг
- В небе над Рязанской областью уничтожили второй украинский БПЛА за ночь
- 30 авг
- Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
- 30 авг
- В Минобороны сообщили о перехвате украинского БПЛА над Московской областью
- 30 авг
- Пожар в аэропорту Пскова локализован
- 30 авг
- Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Рязанской областью
- 30 авг
- В аэропорту Пскова отменили все рейсы на 30 августа
- 30 авг
- Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Калужской областью
Читайте также
68%
0.22 104.45
0.97
Нашли ошибку?