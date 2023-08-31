«Солнцепек» выжигает позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 4 526 0

Минобороны РФ показало кадры работы «Солнцепека» в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» продолжают успешно выполнять задачи по уничтожению живой силы, опорных пунктов и огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцы буквально выживают позиции националистов точными термобарическими ударами.

Преимущество «Солнцепека» — в принципе нанесения огневого поражения. Уничтожение противника происходит не осколками, а высочайшей температурой и взрывной волной.

Танк Т-72

Экипажи танков Т-72Б3 работают на всех участках фронта, в том числе на передовых позициях. Танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление наших войск. Также эффективно поражают живую силу и военную технику националистов.

Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций, за рельефом местности и в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. Так, на купянском направлении экипажи точным ударом уничтожили замаскированные в лесополосе позиции ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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