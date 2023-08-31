Трофейные танки пополнили парк боевой техники армии России в зоне СВО

Слаженно и профессионально на передовой работают российские танкисты. Позиции противника подчас громят его же оружием.

Так, на донецком направлении парк боевой техники пополнил трофейный Т-64. На боевую задачу вместе с экипажем выехал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, как системы «Солнцепек» испепеляют террористов.