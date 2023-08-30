Высочайшая температура: как системы «Солнцепек» испепеляют террористов
Системы «Солнцепек» работают на южнодонецком направлении СВО
Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Упавший снаряд создает зону повышенного давления. Что происходит дальше?
Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» успешно выполняют задачи на южнодонецком направлении спецоперации. Преимущество этого грозного боевого комплекса — в принципе нанесения огневого поражения.
Упавший снаряд создает зону повышенного давления за счет специальной смеси внутри боеприпаса, которая воспламеняется и сжигает все вокруг. Таким образом уничтожение цели происходит не осколками, а высочайшей температурой и взрывной волной.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, как бойцы «Пятнашки» ведут бои под Авдеевкой.
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