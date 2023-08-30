Высочайшая температура: как системы «Солнцепек» испепеляют террористов

Упавший снаряд создает зону повышенного давления. Что происходит дальше?

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» успешно выполняют задачи на южнодонецком направлении спецоперации. Преимущество этого грозного боевого комплекса — в принципе нанесения огневого поражения.

Упавший снаряд создает зону повышенного давления за счет специальной смеси внутри боеприпаса, которая воспламеняется и сжигает все вокруг. Таким образом уничтожение цели происходит не осколками, а высочайшей температурой и взрывной волной.

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