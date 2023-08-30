Высочайшая температура: как системы «Солнцепек» испепеляют террористов

Эфирная новость 23 0

Системы «Солнцепек» работают на южнодонецком направлении СВО

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Упавший снаряд создает зону повышенного давления. Что происходит дальше?

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» успешно выполняют задачи на южнодонецком направлении спецоперации. Преимущество этого грозного боевого комплекса — в принципе нанесения огневого поражения.

Упавший снаряд создает зону повышенного давления за счет специальной смеси внутри боеприпаса, которая воспламеняется и сжигает все вокруг. Таким образом уничтожение цели происходит не осколками, а высочайшей температурой и взрывной волной.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, как бойцы «Пятнашки» ведут бои под Авдеевкой.

Тема:
Спецоперация
30 авг
ВСУ менее чем за час выпустили 25 снарядов по Донецку
30 авг
Удар возмездия: ВС РФ атаковали пункты управления и разведки террористов
30 авг
Захарова: Запад намеренно сформировал неонацистский киевский режим на Украине
30 авг
Истребитель Су-30 уничтожил украинский катер в районе острова Змеиный
30 авг
В Брянской области сообщили об уничтожении еще одного беспилотника ВСУ
30 авг
«Бедные украинцы»: Орбан назвал способ завершить конфликт на Украине
30 авг
На исходе: в США задумались о поставках оружия Украине на фоне 45-го транша
30 авг
Твердая решимость: как бойцы «Пятнашки» ведут бои под Авдеевкой
30 авг
Украинский вертолет Ми-8 не долетел до цели и расстрелял свои позиции
30 авг
Должны за F-16: лидеры НАТО поставили Зеленскому ультиматум
+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
95.93
0.22 104.45
0.97
Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Последние новости

16:19
Внедряются вирусы: в каких случаях ОРВИ особо опасна
16:11
Ким Кардашьян забила тревогу после «голых» луков новой подруги Канье Уэста
16:02
Почерневший от горя сын, рыдающая Миронова и «скорая»: похороны Глеба Панфилова
15:53
Два бюджетных средства: как удалить чернильное пятно с одежды
15:48
Нарышкин об агрессии со стороны США: «Политика двойных стандартов Запада»
15:45
Водный апокалипсис вновь накрыл города Приморья

Сейчас читают

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
«Сирийская карта» России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы
В Москве прощаются к Глебом Панфиловым: эксклюзивные кадры с панихиды
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России