«Признаки усталости»: две штурмовые группы ВСУ уничтожены в Запорожской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 71 0

Балицкий: две штурмовые группы ВСУ уничтожены в Запорожской области

«Признаки усталости»: две штурмовые группы ВСУ уничтожены в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Andriy Andriyenko

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Противник предпринял безуспешную попытку наступления на окраине Вербового.

Защитники Донбасса отразили штурмовые действия двух групп ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, враг предпринял попытку прорыва на окраине Вербового несколько раз с интервалом в несколько часов, однако был уничтожен. Обе группы ВСУ были ликвидированы полностью.

«У противника на запорожском направлении все сильнее и сильнее проявляются явные признаки усталости и отчаяния», — заметил он.

Балицкий пояснил, что связано это с колоссальными потерями Киева после развернутого контрнаступления, а также умелыми и слаженными действиями российской армии, которая дает жесткий отпор и не позволяет противнику даже «высунуть нос». Глава области обратил внимание на то, что боевики ВСУ крайне болезненно воспринимают потерю западной техники, переживают из-за этого даже больше, чем за смерть сослуживцев.

В заключение Балцкий добавил, что, по данным разведки, в украинской армии поселилась настоящая паника. Боевики ВСУ не хотят становиться жертвами западных командиров.

Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что контрнаступление ВСУ вызвало раскол в украинском руководстве.

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