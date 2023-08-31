ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении

Бойцы группировки войск «Запад» сумели улучшить свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин в рамках брифинга о ситуации в зоне СВО.

Российским военнослужащим удалось добиться успехов в ходе активных наступательных действий, которые поддерживались авиацией и артиллерией. За сутки было отражено пять атак ВСУ в районе населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка.

На данном участке фронта противник потерял до 50 боевиков убитыми. Урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. ВС РФ ликвидировали два вражеских автомобиля, два орудия Д-20 и артиллерийскую установку польского производства Krab. Также защитники Донбасса уничтожили вражеский склад боеприпасов в районе Петровского в ЛНР.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожской области опровергли слухи о взятии ВСУ села Работино.