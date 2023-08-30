В Запорожской области опровергли слухи о взятии ВСУ села Работино

Несколько дней назад в Минобороны Украины заявили о якобы взятии села Работино в Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий опроверг эту информацию, заявив, что ВСУ не прорвали даже первую линию обороны.

«И тот, кто понимает, и тот, кто находится на позициях, хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии», — цитирует Балицкого РИА Новости.

Он также подчеркнул, что российские военные плотно закрепились в южных районах города.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли удары по пунктам управления и разведки террористов.