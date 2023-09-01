Российские силы поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18 0

Противник продолжает нести потери — как в живой силе, так и в военной технике.

Российские силы поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские силы нанесли артиллерийский удар по двум пунктам временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Авдеевка и Орловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Уничтожена боевая машина зенитного ракетного комплекса „Оса“ в Александро-Шультино, расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки», — рассказал он ТАСС.

Также были уничтожены четыре гаубицы Д-30, артиллерийское орудие американского производства М777 и шесть минометов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Тема:
Спецоперация
1 сент
Поддержка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день
1 сент
В США усомнились, что Abrams помогут ВСУ в контрнаступлении
1 сент
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
1 сент
«Сыты по горло»: в рядах ВСУ растет недовольство из-за НАТО
1 сент
На Украине ликвидировали британского наемника
31 авг
В США раскрыли выгоду от уничтожения F-16 на Украине
31 авг
Собянин рассказал о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО
31 авг
Зеленский заявил о готовности баллотироваться: «Никогда не оставлю страну»
31 авг
ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении
31 авг
Прозвали «бегемотами»: как дроны помогают армии России громить ВСУ
+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
96.33
0.40 104.94
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

7:56
Собянин: беспилотник был уничтожен силами ПВО на подлете к Москве
7:53
Годы работы: как следователям удалось установить личность захватчика школы в Беслане
7:40
Желание стать артисткой появилось у Бузовой еще в школе: «Я четко поняла»
7:28
В России стартовал эксперимент по исламскому банкингу
7:15
Отомстим бывшему: одинокая Аглая Тарасова замечена на мосту в Петербурге
7:03
Российские силы поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентября
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России