Вторая успешная операция за утро: российские военные взорвали БПЛА под Люберцами
Российские военные уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Жертв и разрушений нет.
Российские военные предотвратили попытку украинских диверсантов совершить террористическую атаку. Беспилотник самолетного типа сбили над территорией Люберец. С соответствующим известием в Минобороны вышли ранним утром 1 сентября.
Нападение по задумке украинских военных должно было состояться утром, но солдаты из РФ засекли угрозу задолго до ее появления. Хватило одного прицельного удара, чтобы беспилотник утратил траекторию и рухнул на подлете к городу.
«Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — гласит опубликованное сообщение ведомства.
Примечательно, что уничтоженный беспилотник стал не первым с утра 1 сентября. Ранее 5-tv.ru писал об успешно отраженной атаке на Москву. Военных от первого лица поблагодарил мэр столицы Сергей Собянин.
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