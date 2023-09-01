Вторая успешная операция за утро: российские военные взорвали БПЛА под Люберцами

Жертв и разрушений нет.

Российские военные предотвратили попытку украинских диверсантов совершить террористическую атаку. Беспилотник самолетного типа сбили над территорией Люберец. С соответствующим известием в Минобороны вышли ранним утром 1 сентября.

Нападение по задумке украинских военных должно было состояться утром, но солдаты из РФ засекли угрозу задолго до ее появления. Хватило одного прицельного удара, чтобы беспилотник утратил траекторию и рухнул на подлете к городу.

«Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — гласит опубликованное сообщение ведомства.

Примечательно, что уничтоженный беспилотник стал не первым с утра 1 сентября. Ранее 5-tv.ru писал об успешно отраженной атаке на Москву. Военных от первого лица поблагодарил мэр столицы Сергей Собянин.