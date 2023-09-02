«Выступаю без мамы уже во второй раз»: дочь Юлии Началовой озвучила главную мечту

Юная наследница певицы удивила публику схожестью с матерью.

Дочь Юлии Началовой — Вера Алдонина — редко появляется на публике. Сейчас все свободное время 16-летней девушки занимает учеба. Но пропустить концерт в Кремле по случаю Дня знаний наследница не смогла, сообщает МК.

В Кремлевский дворец Алдонина приехала вместе с бабушкой Таисией и дедушкой Виктором. Именно они являются для школьницы главной опорой и поддержкой в жизни. В этот вечер Вера вместе с Ларисой Долиной, Александром Панайотовым и хором Юрия Гончара исполнила знаменитую песню «Школа-школа».

Зрители, увидев Алдонину, замерли от удивления. За последнее время Вера сильно изменилась — выросла, стала более стройной и женственной. Более того, с возрастом девушка стала еще сильнее похожа на свою знаменитую маму. После выступления зрители еще долго аплодировали.

По словам Веры, ей было приятно чувствовать доброжелательность публики.

«Очень позитивные зрители. Хоть уже и поздно, у них столько энергии было! Конечно, перед своим выходом я немного волновалась. В Кремле выступаю без мамы уже во второй раз», — рассказала она.

Также юная наследница похвасталась, что платье, в котором она вышла на сцену, было придумано ею. Скорее всего, ей передались звездные гены мамы. Ведь при жизни Юлия тоже частенько выбирала концертные наряды сама.

Сейчас голова девушки занята мыслями об учебе и выборе высшего учебного заведения. Пока что она перешла в 11-й класс, ей предстоит ЕГЭ и, как она сама выразилась, «год волнений впереди».

Напоследок Вера озвучила свое главное желание.

«Мне очень хочется, чтобы все мои близкие были счастливы», — заключила девушка.

Юлию Началову экстренно госпитализировали в марте 2019 года с осложнениями ряда хронических заболеваний, в том числе подагры. Тогда у женщины развилась гангрена, но ампутировать ногу она отказалась. Несмотря на труды врачей, иное лечение ей не помогло. 13 марта 38-летнюю звезду ввели в медикаментозную кому, а 16 числа она скончалась от остановки сердца.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Началовой решила свою судьбу.