В США рассказали о случайном раскрытии Украиной реальных потерь ВСУ
Киевский режим пытается скрывать эту информацию.
Фото: URA.RU / ТАСС
На Украине случайно озвучили данные о потере 400 тысяч украинских боевиков с начала конфликта в стране. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Украинцы и сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули то же самое число — 400 тысяч военнослужащих», — сказал офицер.
Макгрегор также отметил, что потери ВСУ гораздо больше, чем были даже у США во время Второй мировой войны. Военный эксперт выразил мнение, что конфликт вскоре будет завершен.
«Это не может продолжаться долго. Все скоро поменяется», — заключил он.
Прежде 5-tv.ru сообщал, что в рядах ВСУ растет недовольство из-за советов НАТО, поскольку западные генералы заставляют их идти буквально в лоб на хорошо укрепленные российские позиции. Это, по их мнению, является самоубийственной тактикой.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
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