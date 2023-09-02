В США рассказали о случайном раскрытии Украиной реальных потерь ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

Киевский режим пытается скрывать эту информацию.

В США рассказали о случайном раскрытии Украиной реальных потерь ВСУ

Фото: URA.RU / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

На Украине случайно озвучили данные о потере 400 тысяч украинских боевиков с начала конфликта в стране. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

«Украинцы и сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули то же самое число — 400 тысяч военнослужащих», — сказал офицер.

Макгрегор также отметил, что потери ВСУ гораздо больше, чем были даже у США во время Второй мировой войны. Военный эксперт выразил мнение, что конфликт вскоре будет завершен.

«Это не может продолжаться долго. Все скоро поменяется», — заключил он.

Прежде 5-tv.ru сообщал, что в рядах ВСУ растет недовольство из-за советов НАТО, поскольку западные генералы заставляют их идти буквально в лоб на хорошо укрепленные российские позиции. Это, по их мнению, является самоубийственной тактикой.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Тема:
Спецоперация
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