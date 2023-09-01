«Сыты по горло»: в рядах ВСУ растет недовольство из-за НАТО

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 322 0

Экс-агент MI6 Крук рассказал о возмущении ВСУ из-за НАТО

«Сыты по горло»: в рядах ВСУ растет недовольство из-за НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. 1st Class Zach Sheely

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Тема:
Спецоперация

Западные инструкторы говорят боевикам идти в лобовую атаку на укрепленные российские позиции. Но те считают эту тактику самоубийственной.

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) возмущены тем, что генералы НАТО заставляют их идти буквально в лоб на хорошо укрепленные российские позиции. Об этом в недавнем интервью каналу Judging Freedom на YouTube заявил бывший агент MI6 (секретная разведывательная служба Великобритании. — Прим. ред.) Аластер Крук.

Он подчеркнул, что из-за самоубийственной тактики ВСУ несут огромные потери. Однако сделать с этим они ничего не могут. Президент Зеленский мечется между требованиями Запада о продолжении боевых действий и недовольством армии.

«Военнослужащие сыты по горло доктринами Североатлантического альянса, из-за которых они вынуждены бросаться на российские фортификационные сооружения и терять по десять тысяч человек в месяц», — заявил Крук.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики нашли способ избежать отправки на линию боевого соприкосновения. Для этого солдаты киевского режима стреляют себе в ноги.

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