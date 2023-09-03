Воздух под контролем: как ПЗРК защищает российских солдат в зоне спецоперации

Даже если ракета немного промахнется, то цель все равно будет поражена.

Сейчас на Украине проходит специальная военная операция (СВО), и российская армия оснащена лучшим оружием и техникой. Важную роль на поле боя играет переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК). Он помогает обеспечить надежную противовоздушную оборону (ПВО). Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев «Известиям».

ПЗРК уникален тем, что он может без особой подготовки уничтожить самолет, вертолет или ракету врага. Снаряды этого устройства реагируют на тепло, а большинство летающих объектов его излучают. Проблемы могут возникнуть лишь с малогабаритными дронами. Как правило, их тепло очень низкое. Поэтому нужны другие устройства, чтобы поразить такую цель.

Механизм работы ПЗРК довольно-таки прост. Стрелок кладет аппарат себе на плечо и смотрит в сторону, откуда ожидается вражеский объект. Как только цель видна, военный включает источник питания и активируется самонаведение. В этот момент в ракете раскручивается гироскоп автопилота, а инфракрасная головка ловит тепло цели. Как только объект зафиксирован, стрелку подается звуковой сигнал. И он наносит выстрел.

Как только ракета отлетает от стрелка на пять-шесть метров, у нее включается мощный маршевый двигатель. Это значит, что дальше снаряд летит своим ходом к объекту. Интересная деталь заключается в том, что даже, если ракета немного промахнется, то цель все равно будет поражена. Боевая часть снаряда срабатывает даже дистанционно. Когда она взрывается, то формируется облако осколков, которое все равно задевает объект.

Ранее 5-tv.ru писал, что ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство.