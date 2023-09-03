В США признали, что большинство стран мира продолжают вести дела с РФ

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Алина Крылова
Алина Крылова 31 0

Экономист Вольф: большинство стран мира продолжили торговать с Россией

В США признали, что большинство стран мира продолжают вести дела с РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Тема:
БРИКС Спецоперация

Вопреки надеждам Запада, российская экономика не изолировалась от мировой.

Спецоперация и санкции не повлияли на сотрудничество России со странами-партнерами. Ряд крупных государств продолжает поддерживать торговые отношения с Москвой, либо сохраняют нейтралитет. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил американский экономист Ричард Вольф.

По словам эксперта, вопреки надеждам западных оппонентов, экономика России не сломилась. А наоборот — стойко выдержала санкционное давление.

Вольф уверен: сейчас все больше стран, нуждающихся в финансовой поддержке, будут просить о возможности членства в БРИКС. Организация, где лидирующие места занимают Москва и Пекин, перспективна. А за последнее время нарастила мощный потенциал.

«Раньше у каждой страны был лишь один вариант — ехать на поклон в Вашингтон, но теперь перемены очевидны», — заключил Вольф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предрекли стране крах из-за роста влияния БРИКС в мире.

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