Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Danil Shamkin
Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что минувшей ночью российские Воздушно-космические силы нанесли удар по объектам ВСУ в Одесской области. Удар пришелся на хранилища топлива ВСУ, которые они использовали для снабжения техники в порту Рени.
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