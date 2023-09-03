В Луганске открыли обновленный мемориальный комплекс «Острая могила»

В Луганске прошла торжественная церемония открытия обновленного мемориального комплекса «Острая Могила». Жители республики попросили одним памятником связать сразу четыре поколения — времен Гражданской войны, Великой Отечественной, бойцов народного ополчения 2014 года и участников спецоперации России. В рамках реконструкции мемориал был дополнен новыми элементами, отвечающими их просьбе.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, врио глав ЛНР Леонид Пасечник, а также председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Работы по совершенствованию памятника по поручению президента РФ Владимира Путина вело РВИО.

Кириенко назвал памятник особенным. Он обратился к словам Путина о важности изучения истории. О том, что она дает уникальные уроки, позволяющие стать настоящим патриотом своей страны. Он также подчеркнул, что «Острая могила» стала местом истории, собравшим несколько эпох.

«Это не просто восстановление — это создание заново уникального мемориала, который является предметом гордости не только для всех жителей республики и Донбасса, но и для всех жителей России», — добавил он.

В рамках реконструкции был установлен 20-метровый обелиск с рубиновой звездой, а его основание украсили четыре бронзовые фигуры воинов-защитников Луганска из четырех исторических периодов — 1919, 1943, 2014, 2023 годов.

Также был отреставрирован памятник на месте братской могилы, где захоронены 250 солдат, погибших в ЛНР во времена ВОВ. Он представляет собой усеченную пирамиду с орлом, держащим знамя. Прямо напротив него был воссоздан потерянный памятник под названием «Знамя не умирает» — это два советских война, напоминающих о подвиге красноармейцев, сложивших головы во время сражений на «Острой могиле» в 1943 году.

Кроме того были заново изготовлены железнобетонные элементы, в том числе фундаменты, лестничные марши и парапеты. Сам холм, где расположился монумент, тоже был укреплен. Работники РВИО положили граничную плитку на ключевых зонах мемориала, а также создали километровую прогулочную аллею и парковочные места.

Кириенко назвал проект монумента сложным, но добавил, что авторам удалось его успешно выполнить. Важно было создать новое и уникальное «место силы», не растеряв при этом старого и исторического духа.

Леонид Пасечник обратил внимание, что комплекс подчеркнул преемственность поколений. По его словам, происходящие сегодня события снова подтверждают невозможность сломить народ Донбасса, их крепкий шахтерский характер.

«Это наша историю, которую, к большому сожалению кто-то пытается перевернуть, рассказать нам обратное. Но на самом деле мы знаем, что было именно так», — прокомментировал врио ЛНР.

Владимир Мединский обратился со словами благодарности к авторам и исполнителям проекта. Он высоко оценил реализацию поставленной президентом задачи. Он отметил, что жители республики круглосуточно взаимодействовали с архитекторами, реставраторами и другими сотрудниками РВИО, помогали им и днем, и ночью.

Праздничное мероприятие продолжалось целый день и завершилось концертом. На луганскую сцену вышли народные артисты РФ, академические исполнители, заслуженные артисты ЛНР, актеры местных театров, среди которых Сергей Шакуров, Лариса Долина, Василий Ладюк Агунда Кулаева, Сергей Чуйков и многие другие.

Средства на обновление мемориала были выделены из резервного фонда президента России.