Зеленский провел переговоры с Макроном

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 18 0

Зеленский планирует работать с Макроном над гарантиями безопасности для Украины

Зеленский провел переговоры с Макроном

Фото: www.globallookpress.com / Press Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

О чем поговорили лидеры Украины и Франции?

Президент Украины Владимир Зеленский поделился важными новостями о телефонном разговоре с президентом Франции, Эммануэлем Макроном. Важные тезисы он прописал в своем Telegram-канале.

Политики обсудили несколько ключевых вопросов, включая ситуацию в зоне конфликта, экспорт зерна и безопасности в Черном море. Более того, Зеленский сообщил о планах работы над двусторонним документом, который даст гарантию безопасности Украине. На фоне этого разговора, страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины в крайний день саммита НАТО в Вильнюсе.

Этот документ предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева и разработку планов на случай, если произойдет новый конфликт с Россией. Несмотря на то, что у декларации нет точного времени реализации рамочных договоренностей, в Киеве надеются, что «гарантии безопасности» вступят в силу до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

По словам Зеленского, в ходе разговора с президентом Франции были обговорены различные аспекты ситуации на поле боя. Он передал французскому коллеге самые актуальные подробности о том, как проходит контрнаступление.

Украинский лидер подчеркнул, что между Украиной и Францией была достигнута «важная договоренность по гарантиям безопасности». Теперь они будут работать над двусторонним документом, который будет закреплять эти гарантии.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации (СВО) по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Тогда российский лидер заявил, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решил конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предупредили Францию о последствиях событий в Африке.

Тема:
Спецоперация
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