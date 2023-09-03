Зеленский провел переговоры с Макроном

Зеленский планирует работать с Макроном над гарантиями безопасности для Украины
Фото: www.globallookpress.com / Press Office of Ukraine
О чем поговорили лидеры Украины и Франции?
Президент Украины Владимир Зеленский поделился важными новостями о телефонном разговоре с президентом Франции, Эммануэлем Макроном. Важные тезисы он прописал в своем Telegram-канале.
Политики обсудили несколько ключевых вопросов, включая ситуацию в зоне конфликта, экспорт зерна и безопасности в Черном море. Более того, Зеленский сообщил о планах работы над двусторонним документом, который даст гарантию безопасности Украине. На фоне этого разговора, страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины в крайний день саммита НАТО в Вильнюсе.
Этот документ предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева и разработку планов на случай, если произойдет новый конфликт с Россией. Несмотря на то, что у декларации нет точного времени реализации рамочных договоренностей, в Киеве надеются, что «гарантии безопасности» вступят в силу до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
По словам Зеленского, в ходе разговора с президентом Франции были обговорены различные аспекты ситуации на поле боя. Он передал французскому коллеге самые актуальные подробности о том, как проходит контрнаступление.
Украинский лидер подчеркнул, что между Украиной и Францией была достигнута «важная договоренность по гарантиям безопасности». Теперь они будут работать над двусторонним документом, который будет закреплять эти гарантии.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации (СВО) по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Тогда российский лидер заявил, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решил конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предупредили Францию о последствиях событий в Африке.
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