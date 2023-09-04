«Зависит не от Киева»: Шойгу высказался про смену министра обороны Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10 0

Шойгу сообщил, что министр обороны на Украине и даже Киев ничего не решают

Фото, видео: STR / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу высказался про смену министра обороны на Украине. По его словам, ни глава оборонного ведомства, ни даже сам Киев в Незалежной ничего не решают.

«Все зависит не от Киева и не от того, кто будет министром обороны. Все зависит от того, что скажут в Вашингтоне. Что скажут — то и будет», — прокомментировал он в беседе журналистами после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что действующего министра обороны Украины Алексея Резникова уберут с поста. Ожидается, что будет направлен в Великобританию в качестве посла, а на его место будет назначен другой человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что новым министром обороны Украины может стать глава Фонда имущества Рустем Умеров.

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