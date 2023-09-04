Односельчане подарили члену экипажа танка «Алеша» землю и лошадей

В Якутии прошло чествование Героя России Алексея Неустоева.

В Усть-Алданском районе Якутии прошло чествование Героя России Алексея Неустроева. Как рассказали ТАСС в пресс-службе района, члену экипажа танка «Алеша» подарили табун лошадей, земельный участок, а также вручили ключи от автомобиля «УАЗ».

Как отмечает ведомство, некоторые из подарков для героя были сделаны его односельчанами.

«От имени жителей района Алексею Неустроеву вручены ключ от автомобиля УАЗ», также от имени глав районных поселений Усть-Алданского района подарили табун лошадей. Также один из земляков подарил герою земельный участок», — сообщили в пресс-службе.

Алексей Неустроев — участник специальной военной операции России на Украине, член экипажа танка Т-80 «Алеша», ставшего уже легендарным. Именно они в одиночку разгромили колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении. В конце августа Владимир Путин вручил всем членам экипажа государственные награды. А позже Неустоев приехал в родную республику

Ранее 5-tv.ru. вернувшийся домой экипаж танка «Алеша» представили Кожемяко.