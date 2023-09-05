Вооружение Су-34 «Кинжалами» даст России новые возможности в зоне спецоперации

Накануне истребитель-бомбардировщик впервые успешно применил гиперзвуковую ракету.
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вооружение истребителя-бомбардировщика Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» дает новые возможности России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали американские журналисты издания Military Watch.
«Интеграция „Кинжала“ на Су-34 повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти истребители — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии», — спрогнозировали аналитики.
Накануне российские Военно-воздушные силы (ВВС) впервые успешно запустили гиперзвуковую ракету «Кинжал» с ударных истребители Су-34. Первый экипаж представлен к награждению.
Су-34 является самым дальнобойным тактическим боевым самолетом в мире, он способен нести максимально тяжелые грузы на дальние расстояния.
Ранее 5-tv.ru показал, как ВСУ «пополняют» автопарк бригады «Пятнашка».
- 5 сент
- Украинцев депортируют из Прибалтики для отправки на фронт
- 5 сент
- Кулеба назвал поле боя дорогой к переговорам с Россией
- 4 сент
- Сальдо: ВСУ ударили по сослуживцам из-за попытки побега с позиций
- 4 сент
- Прилепин назвал условие, при котором спецоперация закончится через месяц
- 4 сент
- Кресло еще не остыло: почему Зеленский отправил министра обороны Резникова в отставку
- 4 сент
- Односельчане подарили члену экипажа танка «Алеша» землю и лошадей
- 4 сент
- «Зависит не от Киева»: Шойгу высказался про смену министра обороны Украины
- 4 сент
- «Большие»: Шойгу рассказал о потерях украинской стороны
- 4 сент
- В режиме кабрирования: российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ
- 4 сент
- «Мы никогда не отказывались»: Путин оценил возможность переговоров с Украиной
Читайте также
94%
0.28 104.42
-0.19
Нашли ошибку?