Западная техника против Украины: как ВСУ «пополняют» автопарк бригады «Пятнашка»

Эфирная новость 66 0

Трофейная западная и украинская техника чаще всего получает второй шанс проявить себя уже на стороне ВС РФ.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Для ВСУ любое мало-мальское повреждение техники на поле боя зачастую означает, что в ряды украинской армии она больше уже не вернется. Российские военнослужащие не дают противнику эвакуировать подбитые танки, БМП и бронетранспортеры. Трофейное вооружение отгоняют в наш тыл, восстанавливают и используют дальше на передовой — против самого же врага. Подробнее об этом — в репортаже корреспондент «Известий» Анастасии Авсюк.

Путь этого танка Т-80 начинался по ту сторону фронта. Но во время очередного наката ВСУ в спешке отступали, бросили своего «боевого товарища». Теперь он на службе у российских солдат.

«Вот здесь вот он на мине подорвался. Вот каток поврежденный. И вот там тоже осколками посекло», — показывает повреждения один из военных.

Это кадры работы танка уже с наших позиций. За один боевой выход наши подразделения уничтожили американский миномет, склад с артиллерийскими снарядами и несколько солдат противника.

Во время боя ВСУ пытались атаковать, целились в кабину кумулятивными снарядами. Но пострадало, в итоге, только бронестекло.

У интернациональной бригады «Пятнашка» уже есть свой огромный автопарк — это несколько десятков затрофеенной техники. Здесь боевые машины реанимируют, а потом отправляют на поле боя.

Запчасти демонтируют со старой — уже непригодной к поездкам технике. На этой МТ-ЛБ механики заменили двигатель. Над смотровой ямой — боевая машина пехоты. Здесь ремонта требует сцепление.

Машину используют на поле боя для перевозки личного состава. А также эффективно она показывает себя во время штурма для прикрытия работы танка. Это место командира. Здесь достаточно просторно. Эта БМП-2 до сих пор во вражеском окрасе.

На очереди БТР: из двух бензиновых движков соберут один, дизельный.

За считанные часы под прикрытием гранатометного расчета так называемая «трофейная» команда смогла оттянуть ее в тыл. Теперь вместе с штурмовиками боевая машина с необычным позывным «Блоха» будет выезжать на задачи.

«По сути вся проблема в деталях. А так — ничего тяжелого. Оно все с помощью болгарки, кувалды ремонтируется и реанимируется», — отметил боец с позывным «Бульдог».

Для новых машин нужны механики-водители, их готовят здесь же, обучают азам управления техникой. Тренируют — на полигоне. Многие новички уже показали себя в деле, на передовой.

Тема:
Спецоперация
4 сент
При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погиб мирный житель
4 сент
Доминируй, властвуй: пророссийские хакеры парализовали систему пособников ВСУ в Европе
4 сент
При чем тут Украина? Эрдоган готовит важное заявление на встрече с Путиным
4 сент
Разрушительное «Торнадо»: лучшее видео из зоны СВО за день
4 сент
Экипаж Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне СВО
4 сент
Дешевые манипуляции: как Зеленский пытается удержать власть
4 сент
Российская армия успешно держит оборону в Запорожской области
4 сент
На истощение? В Китае заявили о готовности России к затяжному конфликту на Украине
3 сент
В США спустили Зеленского на землю после требования к Путину
3 сент
Зеленский провел переговоры с Макроном
+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:42
Как Джеймс Бонд: в Красноярске пенсионер обстрелял собутыльника из ручки
10:31
При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погиб мирный житель
10:24
«Нелепо и даже не смешно»: Ортега раскрыла правду о романе с Деппом
10:16
Доминируй, властвуй: пророссийские хакеры парализовали систему пособников ВСУ в Европе
10:12
В Запорожской области за помощь террористам задержан гражданин Украины
10:00
Сняли прямо с руки: пилота «Формулы-1» Сайнса пытались «обчистить» в центре Милана

Сейчас читают

«Отошел в вечность»: скоропостижно скончался актер сериалов «Мажор» и «Возвращение Мухтара»
«Не был красавчиком»: Дмитриенко рассказал, когда за ним стали бегать девочки
Ольга Бузова раскрыла, что помогло ей поступить в вуз
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России