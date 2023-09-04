Западная техника против Украины: как ВСУ «пополняют» автопарк бригады «Пятнашка»

Для ВСУ любое мало-мальское повреждение техники на поле боя зачастую означает, что в ряды украинской армии она больше уже не вернется. Российские военнослужащие не дают противнику эвакуировать подбитые танки, БМП и бронетранспортеры. Трофейное вооружение отгоняют в наш тыл, восстанавливают и используют дальше на передовой — против самого же врага. Подробнее об этом — в репортаже корреспондент «Известий» Анастасии Авсюк.

Путь этого танка Т-80 начинался по ту сторону фронта. Но во время очередного наката ВСУ в спешке отступали, бросили своего «боевого товарища». Теперь он на службе у российских солдат.

«Вот здесь вот он на мине подорвался. Вот каток поврежденный. И вот там тоже осколками посекло», — показывает повреждения один из военных.

Это кадры работы танка уже с наших позиций. За один боевой выход наши подразделения уничтожили американский миномет, склад с артиллерийскими снарядами и несколько солдат противника.

Во время боя ВСУ пытались атаковать, целились в кабину кумулятивными снарядами. Но пострадало, в итоге, только бронестекло.

У интернациональной бригады «Пятнашка» уже есть свой огромный автопарк — это несколько десятков затрофеенной техники. Здесь боевые машины реанимируют, а потом отправляют на поле боя.

Запчасти демонтируют со старой — уже непригодной к поездкам технике. На этой МТ-ЛБ механики заменили двигатель. Над смотровой ямой — боевая машина пехоты. Здесь ремонта требует сцепление.

Машину используют на поле боя для перевозки личного состава. А также эффективно она показывает себя во время штурма для прикрытия работы танка. Это место командира. Здесь достаточно просторно. Эта БМП-2 до сих пор во вражеском окрасе.

На очереди БТР: из двух бензиновых движков соберут один, дизельный.

За считанные часы под прикрытием гранатометного расчета так называемая «трофейная» команда смогла оттянуть ее в тыл. Теперь вместе с штурмовиками боевая машина с необычным позывным «Блоха» будет выезжать на задачи.

«По сути вся проблема в деталях. А так — ничего тяжелого. Оно все с помощью болгарки, кувалды ремонтируется и реанимируется», — отметил боец с позывным «Бульдог».

Для новых машин нужны механики-водители, их готовят здесь же, обучают азам управления техникой. Тренируют — на полигоне. Многие новички уже показали себя в деле, на передовой.