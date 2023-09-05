«Гроб на колесиках»: почему танк Challenger 2 оказался провалом для ВСУ

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 17 0

Политолог Кошкин: британский танк Challenger не сравнится с российским Т-90

Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Технику, которую так хвалили спонсоры Украины, в итоге сожгли в первом же бою.

Восхваляемый на Западе танк Challenger 2 оказался не таким уникальным и всемогущим, как его описывали британцы и другие спонсоры ВСУ. В беседе с 5-tv.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин рассказал, что в арсенале российской армии есть не один танк, превосходящий британский по всем параметрам.

«Наши танки Т-72 уже, откровенно говоря, своим качеством боевым приближаются к Т-90 — лучшему танку мира. Что такое Challenger? Это гроб с колесиками, который был создан британцами 30 лет назад, до сих пор не модернизировался, убогий, неповоротливый», — отметил эксперт.

После новости о том, что на фронте уничтожен Challenger 2, Запад пришел в шок — как такой танк могли сжечь в первом же бою? Теперь, по словам Кошкина, британцы просят украинцев всеми силами защищать оставшиеся машины. Из обещанных 31 экземпляров ВСУ пока получили всего десять, но теперь неизвестно, получат ли они оставшиеся.

«Они требуют, чтобы танк охраняли и прикрывали военнослужащие. Во всех тактиках мира танки прикрывают собой тела своих военнослужащих, а здесь требуют англичане, чтобы танки берегли», — констатировал специалист.

Российская армия обладает прекрасным вооружением и специалистами-профессионалами, среди которых много достойных артиллеристов и танкистов, подчеркнул Кошкин. А британский Challenger 2 — это позор не только Великобритании, но и всего западного мира.

«В первом же бою его сожгли! И сейчас требуют, чтобы не посылали другие танки, а прикрывали оставшиеся, потому что позорище на весь мир», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российским бойцам удалось найти слабое место Challenger 2.

Тема:
Спецоперация
5 сент
Смогут ли простить? Чем для США обернется победа России в конфликте с Украиной
5 сент
«С лопатами»: украинский боевик раскрыл правду о реальном положении ВСУ
5 сент
«Четырехзначные числа»: обученная в Германии бригада ВСУ несет тяжелые потери
5 сент
Били с расстояния: расчеты «Градов» уничтожили склад боеприпасов ВСУ
5 сент
SHAMAN: я просто обязан вернуться в Донбасс снова
5 сент
Угрожали и избивали: учитель из ЛНР стал свидетелем расправы боевиков ВСУ над сослуживцами
5 сент
«Усеяны телами»: Рогов раскрыл, как ВСУ поступают с убитыми на поле боя
5 сент
«Мы предупреждали»: как российским бойцам удалось найти слабое место Challenger 2
5 сент
«Потери колоссальные»: стало известно о положении ВСУ в районе Работино
5 сент
«Во все стороны»: полковник Сайфуллин опроверг данные о прочности танков Leopard
+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
96.62
0.28 104.42
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:52
«Адриана опешила»: Ханна и Пашу устроили дочери грандиозный день рождения
12:43
«Гроб на колесиках»: почему танк Challenger 2 оказался провалом для ВСУ
12:35
Последние слова: что Елизавета II сказала перед смертью герцогине Йоркской
12:31
Глава таможни ЛНР госпитализирован в реанимацию после покушения на него
12:24
Смогут ли простить? Чем для США обернется победа России в конфликте с Украиной
12:21
«С лопатами»: украинский боевик раскрыл правду о реальном положении ВСУ

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
«Людям важен выбор»: медиаэксперт о том, почему телевидение не умрет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России