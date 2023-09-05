«Гроб на колесиках»: почему танк Challenger 2 оказался провалом для ВСУ

Технику, которую так хвалили спонсоры Украины, в итоге сожгли в первом же бою.

Восхваляемый на Западе танк Challenger 2 оказался не таким уникальным и всемогущим, как его описывали британцы и другие спонсоры ВСУ. В беседе с 5-tv.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин рассказал, что в арсенале российской армии есть не один танк, превосходящий британский по всем параметрам.

«Наши танки Т-72 уже, откровенно говоря, своим качеством боевым приближаются к Т-90 — лучшему танку мира. Что такое Challenger? Это гроб с колесиками, который был создан британцами 30 лет назад, до сих пор не модернизировался, убогий, неповоротливый», — отметил эксперт.

После новости о том, что на фронте уничтожен Challenger 2, Запад пришел в шок — как такой танк могли сжечь в первом же бою? Теперь, по словам Кошкина, британцы просят украинцев всеми силами защищать оставшиеся машины. Из обещанных 31 экземпляров ВСУ пока получили всего десять, но теперь неизвестно, получат ли они оставшиеся.

«Они требуют, чтобы танк охраняли и прикрывали военнослужащие. Во всех тактиках мира танки прикрывают собой тела своих военнослужащих, а здесь требуют англичане, чтобы танки берегли», — констатировал специалист.

Российская армия обладает прекрасным вооружением и специалистами-профессионалами, среди которых много достойных артиллеристов и танкистов, подчеркнул Кошкин. А британский Challenger 2 — это позор не только Великобритании, но и всего западного мира.

«В первом же бою его сожгли! И сейчас требуют, чтобы не посылали другие танки, а прикрывали оставшиеся, потому что позорище на весь мир», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российским бойцам удалось найти слабое место Challenger 2.