ВСУ дважды обстреляли Белгородскую область: есть разрушения и погибший

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 18 0

Гладков: ВСУ обстреливают села Вязовое и Козинка в Белгородской области

ВСУ дважды обстреляли Белгородскую область: есть разрушения и погибший

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Спецоперация

В одном из сел также пострадала женщина.

Украинская сторона дважды обстреляла Белгородскую область. Удары пришлись на села Козинка и Вязовое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки ВСУ села Вязовое в Краснояружском районе никто из мирных жителей не пострадал. Однако были зафиксированы разрушения инфраструктуры. Удары пришлись на линии ЛЭП.

«Осколками снарядов повреждена линия электропередачи», — прокомментировал губернатор.

Гладков добавил, что на место случившегося были направлены сотрудники аварийных и оперативных служб. Они работают для устранения последствий обстрела. О перебоях в обеспечении потребителей электроэнергией не сообщается.

В Козинке под обстрелом погиб человек. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, и умер, не дождавшись скорой помощи. Также местная жительница была госпитализирована с ранениями. Она продолжает находиться под присмотром медиков.

«Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер», — уточнил Гладков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Human Rights Watch собрала доказательства гибели жителей Изюма из-за кассетных боеприпасов ВСУ.

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