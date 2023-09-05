Участники СВО смогут бесплатно обучаться в подготовительных отделениях вузов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Такое же разрешение готовится и для их детей.

Участники СВО смогут бесплатно обучаться в подготовительных отделениях вузов

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Тема:
Спецоперация

Министерство науки и высшего образования РФ изготовило вариант приказа, по которому участники специальной военной операции (СВО) и их дети смогут посещать подготовительные курсы университетов страны бесплатно. Документ размещен на сайте ведомства.

«Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации», — сообщает министерство.

Получить возможность учиться бесплатно также смогут Герои России или лица, у которых в списке наград есть три ордена Мужества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Эстония отговаривает молодежь обучаться в России.

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