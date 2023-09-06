В Одесской области звучат мощные взрывы

В Одесской области, преимущественно в городе Рени, звучат мощные взрывы. Об этом сообщает ряд украинских средств массовой информации (СМИ). Также о взрывах сообщается в портовом городе Килия.

По всей территории Одесской области объявлена воздушная тревога, более подробностей пока не сообщается.