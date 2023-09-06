В Одесской области звучат мощные взрывы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 15 0

Объявлена воздушная тревога.

В Одесской области звучат мощные взрывы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Спецоперация

В Одесской области, преимущественно в городе Рени, звучат мощные взрывы. Об этом сообщает ряд украинских средств массовой информации (СМИ). Также о взрывах сообщается в портовом городе Килия.

По всей территории Одесской области объявлена воздушная тревога, более подробностей пока не сообщается.

Тема:
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В Одесской области звучат мощные взрывы

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