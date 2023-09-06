В США определились с победителем конфликта на Украине

Офицер НАТО Дэвис: Россия победит, если Зеленский продолжит боевые действия
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Спойлер — все это время они делали ставку не на ту страну.
В Соединенных Штатах Америки наконец определились с победителем конфликта на Украине. Экс-офицер Североатлантического альянса Дэниел Дэвис проанализировал ход специальной военной операции (СВО) специально для издания 19FortyFive.
«Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит», — высказал свое мнение Дэвис.
По оценке военного, Россия превосходит Украину по многим факторам — от уровня техники до демографии. В данный момент идет борьба «на истощение», а это очень сильно может навредить ВСУ, потому что уровень их ресурсов с каждым днем стремится к нулю.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.
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