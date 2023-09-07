Травмирующий опыт: как к украинцам на самом деле относятся в Израиле

|
Рита Миронова
Рита Миронова 14 0

УП: украинка пожаловалась на унижения из-за депортации из Израиля

Травмирующий опыт: как к украинцам на самом деле относятся в Израиле

Фото: www.globallookpress.com / Michael Nitzschke

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

С начала спецоперации в страны Европы прибыло более восьми миллионов беженцев с Украины.

Над украинскими беженцами в Израиле издеваются самыми жестокими способами. Об этом «Украинской правде» рассказала киевлянка Ирина, прилетевшая в Израиль в декабре 2022 года.

Уже на паспортном контроле начались проблемы: после изучения документов Ирину вызвали на «пятиминутное собеседование». У украинки спросили, замужем ли она и есть ли у нее дети. На отрицательный ответ сотрудники отреагировали с осуждением и предложили оформить брак в Израиле.

В зале ожидания Ирине не давали воду и еду, также невозможно было что-либо купить из-за очереди, которая не пропускала украинцев. Всего женщине пришлось ждать трое суток, однако ожидание было неоправданным — ей запретили посещать Израиль в течение пяти лет и депортировали на родину.

«Этот израильский опыт меня травмировал, я решила, что во время конфликта никуда из Киева не поеду», — заявила Ирина.

По данным ООН, с начала спецоперации в страны Европы прибыло 8,1 миллиона беженцев с Украины — однако лишь 1% из них в результате вернулся обратно. Многие со временем осознали причины и следствия случившегося, некоторым некуда возвращаться, другие же боятся, что их насильно отправят на передовую.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцев в Европе готовы выслать на СВО.

Тема:
Спецоперация
7 сент
Натовские запасы иссякают: на авдеевском направлении у ВСУ заканчиваются снаряды
7 сент
В Совфеде назвали слова Умерова о «возвращении земель» Украины бахвальством
7 сент
Наши герои: лучшее видео СВО за день
7 сент
«Не доставайся же ты никому»: чем опасны поставки обедненного урана ВСУ
7 сент
Новая тактика армии России: ВСУ терпят поражения на краснолиманском направлении
7 сент
Захарова опровергла слова США о безопасности снарядов с обедненным ураном
7 сент
Economist изменил цитату экс-главы СБУ об убийствах неугодных Украине людей
7 сент
США предоставят Украине военную помощь на сумму 175 миллионов долларов
6 сент
В США определились с победителем конфликта на Украине
6 сент
США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
97.84
0.30 105.08
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:24
Переломы, травмы и инфаркт: за что Анатолию Коту часто «прилетает» после ролей
9:19
«Два месяца с этим проходил»: названа причина смерти аниматора «Союзмультфильма» Арефьева
9:01
Травмирующий опыт: как к украинцам на самом деле относятся в Израиле
8:55
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на улице Пушкинская после падения обломков БПЛА
8:54
«Попахивает анорексией»: почему Дима Билан решил сесть на диету
8:37
Эпоха СССР: 10 вещей, которые уже никогда не понять современной молодежи

Сейчас читают

Гузеева и Сябитова разоблачили ложь участницы шоу: что было дальше?
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
Опять без мужа: Маркл посетила концерт Бейонсе и покорила фанатов своим гламуром
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России