В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на улице Пушкинская после падения обломков БПЛА

Жителей домов в зоне происшествия обеспечат водой и питанием.
Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
Власти Ростова-на-Дону приняли решение ввести режим ЧС в зоне падения обломков украинского беспилотника. О принятом решении сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.
Ограничения распространяются на пространство в районе домов 39, 41 и 42 на улице Пушкинская.
Режим ЧС ввели в Ростове-на-в районе падения беспилотника. Об этом сообщил
«В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание», — говорится в сообщении чиновника.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о предотвращении атаки беспилотников. Два из них самолетного типа были сбиты в небе над Ростовской областью. Региональные власти уточнили, что один из сбитых российскими силами ПВО вражеский БПЛА упал за городом в западной части города. Обломки второго упали в центре города, в результате чего были повреждены фасады нескольких зданий и машины. В результате атаки ВСУ пострадал один человек.
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