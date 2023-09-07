«Себе не нравлюсь»: дочь Славы раскрыла, как относится к пластической хирургии

Пока девушка только завершает грудное вскармливание.

Дочь певицы Славы Александра Морозова предполагает, что в будущем обратится за помощью к пластическому хирургу. О своем восстановлении после родов девушка эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Жизнь по вызову. Док».

По словам Александры Морозовой, она еще не вернула прежние формы, которые у нее были до беременности. Сейчас у девушки есть лишние 14 килограммов, тем не менее, ее это особо не расстраивает.

«Они как-то меня не напрягают, то есть у меня нет такого, что мне нужно срочно похудеть, потому что я себе не нравлюсь. Это все как-то очень гармонично», — поделилась дочь Славы.

Пока девушка не придерживается определенного рациона. Она только завершает грудное вскармливание, после чего собирается начать более строго следить за своим питанием, а также начать внедрять спорт в свою жизнь.

Сама дочь Славы пока не задумывалась насчет хирургических вмешательств, однако в будущем не отрицает, что вполне может заняться этим вопросом.

«Я сейчас стала мамой и не понимаю, каким мое тело станет через полгода», — отметила девушка.

24-летняя Александра Морозова впервые стала мамой 30 апреля 2023 года, у наследницы певицы родился сын.

Ранее 5-tv.ru писал, что Слава объяснила свою позицию в конфликте с хирургом Хайдаровым.