Под прицелом: наши артиллеристы бьют по тылу украинских боевиков

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Эти же позиции и под прицелом «Гиацинтов» казачьего батальона «Терек».

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

А под Соледаром ударно работают наши реактивные системы залпового огня — причем бьют артиллеристы не по линии боевого соприкосновения, а по тылу, за десятки километров от фронта, где ВСУ сосредоточили свой основной резерв.

Эти же позиции и под прицелом «Гиацинтов» казачьего батальона «Терек». Корреспондент «Известий» Денис Кулага убедился в эффективности этих ударов.

Тема:
Спецоперация
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