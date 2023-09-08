Под прицелом: наши артиллеристы бьют по тылу украинских боевиков

А под Соледаром ударно работают наши реактивные системы залпового огня — причем бьют артиллеристы не по линии боевого соприкосновения, а по тылу, за десятки километров от фронта, где ВСУ сосредоточили свой основной резерв.

Эти же позиции и под прицелом «Гиацинтов» казачьего батальона «Терек». Корреспондент «Известий» Денис Кулага убедился в эффективности этих ударов.