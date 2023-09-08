Работает авиация: лучшее видео из зоны СВО за день

Вооружение армии России ежедневно подтверждает свою исключительную эффективность в ходе спецоперации.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.
В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника.
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